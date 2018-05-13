Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 26
Ловрен 40
Соланке 53
Робертсон 85
4:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
40'
40'
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
85'
85'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
19
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
26'
26'
90
29
Соланке
Доминик Соланке
53'
53'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
2
Клайн
Натаниэл Клайн
18
Морено
Альберто Морено
20
Лаллана
Адам Лаллана
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
7
Каял
Бирам Каял
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
25
Локадия
Юрген Локадия
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
13
Гросс
Паскаль Гросс
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй