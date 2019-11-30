Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
ван Дейк 18
ван Дейк 24
2:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Данк 79
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
30 нояб. 2019, 18:00 МСК
30.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
18'
24'
18', 24'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
8
Кейта
Наби Кейта
27
Ориги
Дивок Ориги
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
79'
79'
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
8
Биссума
Ив Биссума
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард
7
Мопе
Нил Мопе