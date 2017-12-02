Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мюррэй 51
1:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джан 30
Фирмино 31
Фирмино 49
Коутиньо 87
Данк 89
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
2 дек. 2017, 18:00 МСК
2.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
89'
89'
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
51'
51'
90
37
Браун
Исайя Браун
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
10
Хемед
Томер Хемед
19
Искьердо
Хосе Искьердо
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
87'
87'
90
23
Джан
Эмре Джан
30'
30'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
31'
49'
31', 49'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
19
Мане
Садио Мане
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке