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Брайтон & Хов VS Ливерпуль
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Брайтон & Хов - Ливерпуль: 12 марта 2022 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-
Брайтон & Хов - Ливерпуль: 12 марта 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
12 марта 2022, 18:00 МСК
12.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Ливерпуль
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:15
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
3
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Брайтон & Хов
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
2
Брайтон & Хов
1
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Ливерпуль
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0
Ливерпуль
1
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:30
Ливерпуль
1 : 0
Брайтон & Хов
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:30
Ливерпуль
1
Брайтон & Хов
0
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Ливерпуль
4 : 0
Брайтон & Хов
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Ливерпуль
4
Брайтон & Хов
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 5
Ливерпуль
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
5
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
19:30
Ливерпуль
6 : 1
Брайтон & Хов
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
19:30
Ливерпуль
6
Брайтон & Хов
1
Новости
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
24 мая, 18:08
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
#
Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32