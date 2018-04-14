Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 7
Салах 69
Фирмино 90
3:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
14 апр. 2018, 19:30 МСК
14.04.2018, 19:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
19
Мане
Садио Мане
7'
7'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90'
90'
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
11
Салах
Мохамед Салах
69'
69'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
7
Милнер
Джеймс Милнер
29
Соланке
Доминик Соланке
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
14
Смит
Брэд Смит
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
13
Уилсон
Каллум Уилсон
31
Муссе
Ли Муссе