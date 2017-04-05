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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 40
Ориги 59
2:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Афобе 7
Кинг 87
АПЛ, 31 тур
АПЛ,
31 тур
Англия
5 апр. 2017, 22:00 МСК
5.04.2017, 22:00 МСК
среда
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
23
Джан
Эмре Джан
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
40'
40'
65
27
Ориги
Дивок Ориги
59'
59'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
32
Матип
Жоэль Матип
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
7
Пью
Марк Пью
83
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
32
Уилшир
Джек Уилшир
90
8
Артер
Гарри Артер
90
33
Айб
Джордон Айб
61
17
Кинг
Джошуа Кинг
87'
87'
90
9
Афобе
Беник Афобе
7'
7'
90
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
10
Градель
Макс Градель
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
18
Кук
Льюис Кук
31
Муссе
Ли Муссе