Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Окслэд-Чемберлен 35
Кейта 44
Салах 54
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
7 дек. 2019, 18:00 МСК
7.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
5
Аке
Натан Аке
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
21
Рико
Диего Рико
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
14
Греневельд
Арно Греневельд
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
25
Симпсон
Джек Симпсон
4
Гослинг
Дэн Гослинг
6
Сурман
Эндрю Сурман
16
Кук
Льюис Кук
17
Стейси
Джек Стейси
10
Айб
Джордон Айб
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
35'
35'
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Салах
Мохамед Салах
54'
54'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
8
Кейта
Наби Кейта
44'
44'
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
1
Алисон
Алисон
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
23
Шакири
Джердан Шакири
10
Мане
Садио Мане
48
Джонс
Кертис Джонс
27
Ориги
Дивок Ориги
67
Эллиот
Харви Эллиот