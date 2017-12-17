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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 20
Ловрен 26
Салах 44
Фирмино 66
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
17 дек. 2017, 19:30 МСК
17.12.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
7
Пью
Марк Пью
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
3
Кук
Стив Кук
4
Гослинг
Дэн Гослинг
19
Станислас
Джуниор Станислас
8
Артер
Гарри Артер
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
9
Афобе
Беник Афобе
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
26'
26'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
20'
20'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
66'
66'
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
11
Салах
Мохамед Салах
44'
44'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
19
Мане
Садио Мане
29
Соланке
Доминик Соланке