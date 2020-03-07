Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 25
Мане 33
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 9
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
7 марта 2020, 15:30 МСК
7.03.2020, 15:30 МСК
суббота
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
84
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
25'
25'
90
10
Мане
Садио Мане
33'
33'
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
31
Лонерган
Эндрю Лонерган
32
Матип
Жоэль Матип
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
18
Минамино
Такуми Минамино
27
Ориги
Дивок Ориги
Борнмут
мин
19
Станислас
Джуниор Станислас
68
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
9'
9'
90
3
Кук
Стив Кук
19
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
80
18
Кук
Льюис Кук
90
14
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
15
Рико
Диего Рико
25
Симпсон
Джек Симпсон
4
Гослинг
Дэн Гослинг
6
Сурман
Эндрю Сурман
29
Соланке
Доминик Соланке