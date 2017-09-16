Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 30
1:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Эрфилд 27
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
16 сент. 2017, 17:00 МСК
16.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
30'
30'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
6
Ловрен
Деян Ловрен
18
Морено
Альберто Морено
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
6
Ми
Бен Ми
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
27'
27'
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
30
Легздиньш
Адам Легздиньш
26
Бардсли
Филлип Бардсли
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
10
Барнс
Эшли Барнс
28
Лонг
Крис Лонг