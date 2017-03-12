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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Вейналдум 45
Джан 61
2:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 7
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
12 марта 2017, 19:00 МСК
12.03.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
23
Джан
Эмре Джан
61'
61'
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
45'
45'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
60
27
Ориги
Дивок Ориги
79
19
Мане
Садио Мане
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
18
Морено
Альберто Морено
12
Гомес
Джо Гомес
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
21
Лейва
Лукас Лейва
59
Уилсон
Харри Уилсон
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
21
Бойд
Джордж Бойд
73
10
Барнс
Эшли Барнс
7'
7'
90
7
Грэй
Андре Грэй
80
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
27
Дариква
Тендэй Дариква
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
12
Брэди
Робби Брэди
32
Агьей
Даниэл Агьей