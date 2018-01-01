Матч завершен
Бернли
Бернли
Гудмундссон 87
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 61
Клаван 90
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
1 янв. 2018, 18:00 МСК
1.01.2018, 18:00 МСК
понедельник
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
87'
87'
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
28
Лонг
Кевин Лонг
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
21
Уэллс
Нахки Уэллс
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90'
90'
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
61'
61'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
29
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
32
Матип
Жоэль Матип
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
7
Милнер
Джеймс Милнер
9
Фирмино
Роберто Фирмино
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн