Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 2
Грэй 37
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
8
Марни
Дин Марни
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дефур
Стивен Дефур
56
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
2'
2'
82
1
Бойд
Джордж Бойд
90
7
Грэй
Андре Грэй
37'
37'
90
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
27
Дариква
Тендэй Дариква
11
Кайтли
Майкл Кайтли
41
О'Нил
Эйден О'Нил
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
19
Юткевич
Лукаш Юткевич
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
77
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
22
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
78
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
65
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
13
Маннингер
Александр Маннингер
32
Матип
Жоэль Матип
35
Стюарт
Кевин Стюарт
18
Морено
Альберто Морено
23
Джан
Эмре Джан
16
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги