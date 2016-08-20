Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 2
Грэй 37
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
8
Марни
Дин Марни
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дефур
Стивен Дефур
56
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
2'
2'
82
1
Бойд
Джордж Бойд
90
7
Грэй
Андре Грэй
37'
37'
90
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
27
Дариква
Тендэй Дариква
11
Кайтли
Майкл Кайтли
41
О'Нил
Эйден О'Нил
25
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
19
Юткевич
Лукаш Юткевич
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
77
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
22
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
78
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
65
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
13
Маннингер
Александр Маннингер
32
Матип
Жоэль Матип
35
Стюарт
Кевин Стюарт
18
Морено
Альберто Морено
23
Джан
Эмре Джан
16
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги