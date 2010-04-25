Матч завершен
Бернли
Бернли
0:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 51
Джеррард 58
Родригес 72
Бабел 90
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
25 апр. 2010, 17:00 МСК
25.04.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Дафф
Майкл Дафф
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
69
0
Александер
Грэм Александер
61
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Корк
Джек Корк
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
76
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Бикей
Андре Бикей
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
0
Иглс
Крис Иглс
0
Родригес
Джей Родригес
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
75
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Айяла
Даниэль Айяла
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Аквилани
Альберто Аквилани
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
51'
58'
51', 58'
81
0
Родригес
Макси Родригес
72'
72'
90
0
Кейт
Дирк Кейт
48
0
Бабел
Райан Бабел
90'
90'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Дежен
Давид Дежен
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар