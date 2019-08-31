Матч завершен
Бернли
Бернли
0:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Вуд 33
Мане 37
Фирмино 80
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
31 авг. 2019, 19:30 МСК
31.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
9
Вуд
Крис Вуд
33'
33'
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра
Ливерпуль
мин
13
Адриан
Адриан
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
37'
37'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
80'
80'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги