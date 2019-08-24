Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Матип 41
Салах 49
Салах 58
3:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Торрейра 85
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
24 авг. 2019, 19:30 МСК
24.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
69
32
Матип
Жоэль Матип
41'
41'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
86
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
58'
49'
58'
49'
90
10
Мане
Садио Мане
77
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Арсенал
мин
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
23
Луис
Давид Луис
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
61
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
86
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
81
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
11
Торрейра
Лукас Торрейра
85'
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
24
Нелсон
Рейсс Нелсон