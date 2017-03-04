Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 9
Мане 40
Вейналдум 90
3:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уэлбек 57
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
4 марта 2017, 20:30 МСК
4.03.2017, 20:30 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
80
23
Джан
Эмре Джан
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90'
90'
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
19
Мане
Садио Мане
40'
40'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
9'
9'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
6
Ловрен
Деян Ловрен
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
21
Лейва
Лукас Лейва
27
Ориги
Дивок Ориги
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
57'
57'
74
34
Коклен
Франсис Коклен
46
29
Джака
Гранит Джака
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
12
Жиру
Оливье Жиру
74
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
17
Санчес
Алексис Санчес
9
Лукас
Лукас