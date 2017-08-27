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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 17
Мане 40
Салах 57
Старридж 77
4:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
27 авг. 2017, 18:00 МСК
27.08.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
18
Морено
Альберто Морено
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
84
19
Мане
Садио Мане
40'
40'
74
9
Фирмино
Роберто Фирмино
17'
17'
80
11
Салах
Мохамед Салах
57'
57'
90
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
17
Клаван
Рагнар Клаван
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
77'
29
Соланке
Доминик Соланке
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
7
Санчес
Алексис Санчес
62
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
46
29
Джака
Гранит Джака
90
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
62
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Колашинац
Сеад Колашинац
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
12
Жиру
Оливье Жиру