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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 53
Джака 56
Озил 58
3:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 26
Салах 52
Фирмино 71
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
22 дек. 2017, 22:45 МСК
22.12.2017, 22:45 МСК
пятница
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
46
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
7
Санчес
Алексис Санчес
53'
53'
89
29
Джака
Гранит Джака
56'
56'
90
11
Озил
Месут Озил
58'
58'
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
78
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Колашинац
Сеад Колашинац
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
26'
26'
84
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
13
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
80
11
Фирмино
Роберто Фирмино
71'
71'
90
11
Салах
Мохамед Салах
52'
52'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
20
Лаллана
Адам Лаллана
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке