Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Оказаки 1
Магуайр 54
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
19 авг. 2017, 17:00 МСК
19.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
54'
54'
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
1'
1'
76
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
9
Слимани
Ислам Слимани
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
62
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
66
15
Мерфи
Джейми Мерфи
90
Запасные
1
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
12
Бонг
Гаэтан Бонг
23
Росеньор
Лиам Росеньор
27
Кноккарт
Антони Кноккарт
38
Скалак
Иржи Скалак
10
Хемед
Томер Хемед