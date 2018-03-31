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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Иборра 83
Варди 90
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
31 марта 2018, 17:00 МСК
31.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
7
Каял
Бирам Каял
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
25
Локадия
Юрген Локадия
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
20
Мач
Солли Мач
10
Хемед
Томер Хемед
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
83'
83'
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
90'
90'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
17
Якупович
Элдин Якупович
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
14
Силва
Адриен Силва
7
Грей
Демарай Грей
33
Диабате
Фуссейни Диабате
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо