Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ихеначо 90
1:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
10 февр. 2021, 22:30 МСК
10.02.2021, 22:30 МСК
среда
Cтадион Кинг Пауэр
Кинг Пауэр
Лестер
События
Составы
Лестер Сити
мин
12
Уорд
Дэнни Уорд
89
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
89
33
Томас
Люк Томас
89
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
89
18
Амарти
Даниэль Амарти
89
25
Ндиди
Онини Ндиди
62
19
Ундер
Дженгиз Ундер
89
2
Джастин
Джеймс Джастин
75
9
Варди
Джейми Варди
62
17
Перес
Айосе Перес
62
46
Дэйли-Кэмпбелл
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
89
Запасные
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
6
Эванс
Джонни Эванс
28
Фукс
Кристиан Фукс
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
20
Чодури
Хамза Чодури
15
Барнс
Харви Барнс
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90'
50
Sidnei Tavares
Sidnei Tavares
Брайтон & Хов
мин
31
Уолтон
Кристиан Уолтон
89
33
Берн
Дэн Берн
89
5
Данк
Льюис Данк
89
6
Карбовник
Михал Карбовник
89
3
Уайт
Бен Уайт
71
29
Зекири
Анди Зекири
89
14
Лаллана
Адам Лаллана
80
13
Гросс
Паскаль Гросс
89
17
Альсате
Стивен Альсате
79
15
Модер
Якуб Модер
89
22
Тау
Перси Тау
89
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
34
Велтман
Йоэл Велтман
8
Биссума
Ив Биссума
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
54
Уэйр
Йенсен Уэйр
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
7
Коннолли
Аарон Коннолли
25
Moisés Caicedo
Moisés Caicedo