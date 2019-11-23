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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
0:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Перес 64
Варди 82
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
23 нояб. 2019, 18:00 МСК
23.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
14
Балогун
Леон Балогун
13
Гросс
Паскаль Гросс
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
82'
82'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
64'
64'
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо