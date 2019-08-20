Матч завершен
ЛАСК
Линц
0:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Ванакен 10
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
20 авг. 2019, 22:00 МСК
20.08.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
ЛАСК
мин
20
Тетте
Самуэль Тетте
90
Запасные
21
Востри
Маркус Востри
Брюгге
мин
25
Вормер
Рууд Вормер
90
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
90
2
Соболь
Эдуард Соболь
90
17
Дели
Симон Дели
90
15
Митрович
Матей Митрович
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
10'
10'
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
90
80
Опенда
Луа Опенда
90
Запасные
22
Хорват
Этан Хорват
18
Рикка
Федерико Рикка
6
Амрабат
Софиан Амрабат
11
Дьятта
Крепин Дьятта
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
10
Резаи
Каве Резаи