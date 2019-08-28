Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Ванакен 70
Деннис 89
2:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
ЛАСК
Линц
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
28 авг. 2019, 22:00 МСК
28.08.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Брюгге
мин
25
Вормер
Рууд Вормер
90
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
90
17
Дели
Симон Дели
90
15
Митрович
Матей Митрович
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
70'
70'
90
18
Рикка
Федерико Рикка
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
80
Опенда
Луа Опенда
90
11
Дьятта
Крепин Дьятта
90
Запасные
22
Хорват
Этан Хорват
2
Соболь
Эдуард Соболь
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
9
Воссен
Йелле Воссен
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
42
Деннис
Эммануэль Деннис
89'
Запасные
21
Востри
Маркус Востри
20
Тетте
Самуэль Тетте