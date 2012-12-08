Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 дек. 2012, 13:30 МСК
8.12.2012, 13:30 МСК
суббота
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы