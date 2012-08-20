Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Деальберт 39
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
20 авг. 2012, 19:00 МСК
20.08.2012, 19:00 МСК
понедельник
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Беленов
Александр Беленов
90
0
Лоло
Игор Лоло
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
39'
39'
90
0
Армаш
Игорь Армаш
90
0
Козлов
Алексей Козлов
90
0
Ионов
Алексей Ионов
67
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Фидлер
Артем Фидлер
90
0
Пиццелли
Маркос Пиццелли
63
0
Цораев
Давид Цораев
81
0
Никулаэ
Даниэль Никулаэ
90
Запасные
0
Намашко
Станислав Намашко
0
Рогочий
Антон Рогочий
0
Зелао
Зелао
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
0
Соснин
Антон Соснин
0
Озбилиз
Арас Озбилиз
0
Букур
Георге Букур