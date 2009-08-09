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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Адамов 90
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Шишкин 44
Сычев 70
Гатагов 87
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
9 авг. 2009, 15:00 МСК
9.08.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
44'
44'
90
0
Савин
Евгений Савин
57
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Бобер
Антон Бобер
75
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Адамов
Роман Адамов
90'
90'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Леилтон
Леилтон
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Коллер
Ян Коллер
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
69
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Шарлес
Шарлес
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
89
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
70'
70'
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Муджири
Давид Муджири
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Гатагов
Алан Гатагов
87'
0
Фалл
Байе Джиби Фалл