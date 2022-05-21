Крылья Советов - Локомотив: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Локомотив: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич

Прошлые матчи

12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
Локомотив
3 : 1
Крылья Советов
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
Локомотив
3
Крылья Советов
1
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1
Крылья Советов
1
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1
Локомотив
2
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2
Крылья Советов
2
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0
Локомотив
1
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3 : 2
Локомотив
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3
Локомотив
2
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0
Локомотив
3
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0
Крылья Советов
0
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2
Крылья Советов
0
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2
Крылья Советов
1
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2
Локомотив
2
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0
Локомотив
1
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2
Крылья Советов
0
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0
Крылья Советов
0
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1
Локомотив
0
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3
Крылья Советов
0
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3

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Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
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Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
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03 июня, 10:53
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
28 мая, 12:59
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
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Гильерме – лучший вратарь сезона РПЛ. Он не едет на Евро
26 мая, 12:08