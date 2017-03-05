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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Ари 60
Ари 68
Миранчук 88
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
5 марта 2017, 14:00 МСК
5.03.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
90
5
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
83
17
Зуев
Александр Зуев
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
11
Глеб
Александр Глеб
68
7
Чочиев
Алан Чочиев
56
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
88
Шильников
Виталий Шильников
4
Таранов
Иван Таранов
15
Зотов
Георгий Зотов
40
Божин
Сергей Божин
22
Цвейба
Сандро Цвейба
21
Зинков
Вячеслав Зинков
20
Мияилович
Срджан Мияилович
9
Садик
Берат Садик
28
Кудряшов
Павел Кудряшов
98
Визнович
Илья Визнович
Локомотив
мин
36
Баринов
Дмитрий Баринов
61
90
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
88'
88'
90
90
Ари
Ари
60'
68'
60', 68'
75
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
59
Маргасов
Тимофей Маргасов
11
Касаев
Алан Касаев
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
7
Майкон
Майкон
57
Галаджан
Артем Галаджан
32
Шкулетич
Петар Шкулетич