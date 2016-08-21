Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
21 авг. 2016, 20:30 МСК
21.08.2016, 20:30 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
87
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
11
Касаев
Алан Касаев
76
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
76
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
81
Абаев
Илья Абаев
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
36
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Майкон
Майкон
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Родич
Милан Родич
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
6
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
74
8
Корниленко
Сергей Корниленко
74
29
Бруно
Джанни Бруно
82
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
77
Ткачев
Сергей Ткачев
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
18
Яхович
Адис Яхович
98
Визнович
Илья Визнович
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу