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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 88
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 15
Крыховяк 90
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
3 авг. 2019, 16:30 МСК
3.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
22
Анюков
Александр Анюков
66
99
Канунников
Максим Канунников
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
73
20
Мияилович
Срджан Мияилович
79
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
7
Соболев
Александр Соболев
88'
88'
90
Запасные
33
Конюхов
Евгений Конюхов
44
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
28
Антон
Пол Антон
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
10
Терехов
Антон Терехов
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
85
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90'
90'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
90
9
Смолов
Федор Смолов
15'
15'
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
4
Серкейра
Мурило Серкейра
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев