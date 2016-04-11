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Крылья Советов VS Локомотив
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Крылья Советов - Локомотив: 11 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Крылья Советов - Локомотив: 11 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
11 апр. 2016, 18:00 МСК
11.04.2016, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
89
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
85
9
Бруно
Джанни Бруно
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
-
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
33
Родич
Милан Родич
-
93
Каленкович
Виталий Каленкович
-
19
Бато
Шелдон Бато
1
16
Симайс
Жерон Симайс
0
9
Чочиев
Алан Чочиев
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
18
Яхович
Адис Яхович
5
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
17
Михалик
Тарас Михалик
85
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
61
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
74
19
Самедов
Александр Самедов
90
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
-
77
Коченков
Антон Коченков
-
55
Янбаев
Ренат Янбаев
-
15
Логашов
Арсений Логашов
-
3
Касаев
Алан Касаев
29
8
Шешуков
Александр Шешуков
-
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
5
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
-
59
Миранчук
Алексей Миранчук
16
36
Баринов
Дмитрий Баринов
-
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
-
События
Матч окончен 0:0
Замена
Жерон Симайс
Джанни Бруно
90'
Замена
Шелдон Бато
Дмитрий Ятченко
89'
85'
Замена
Дельвин Ндинга
Тарас Михалик
Замена
Адис Яхович
Сергей Корниленко
85'
74'
Замена
Алексей Миранчук
Александр Коломейцев
61'
Замена
Алан Касаев
Владислав Игнатьев
Прошлые матчи
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1
Крылья Советов
1
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1
Локомотив
2
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2
Крылья Советов
2
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0
Локомотив
1
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:30
Крылья Советов
3 : 2
Локомотив
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:30
Крылья Советов
3
Локомотив
2
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0
Локомотив
3
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
18:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
18:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0
Крылья Советов
0
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
Локомотив
2
Крылья Советов
0
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2
Крылья Советов
1
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2
Локомотив
2
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
16:45
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
16:45
Крылья Советов
0
Локомотив
1
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
Локомотив
2
Крылья Советов
0
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0
Крылья Советов
0
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
1
Локомотив
0
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3
Крылья Советов
0
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
2
Крылья Советов
1
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