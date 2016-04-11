Крылья Советов - Локомотив: 11 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0

Крылья Советов - Локомотив: 11 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
11 апр. 2016, 18:00 МСК
11.04.2016, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
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Составы

Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
89
4
Таранов
Иван Таранов
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
85
9
Бруно
Джанни Бруно
90
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
-
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
33
Родич
Милан Родич
-
93
Каленкович
Виталий Каленкович
-
19
Бато
Шелдон Бато
1
16
Симайс
Жерон Симайс
0
9
Чочиев
Алан Чочиев
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
18
Яхович
Адис Яхович
5
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
17
Михалик
Тарас Михалик
85
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
61
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
74
19
Самедов
Александр Самедов
90
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
-
77
Коченков
Антон Коченков
-
55
Янбаев
Ренат Янбаев
-
15
Логашов
Арсений Логашов
-
3
Касаев
Алан Касаев
29
8
Шешуков
Александр Шешуков
-
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
5
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
-
59
Миранчук
Алексей Миранчук
16
36
Баринов
Дмитрий Баринов
-
32
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
-

События

Матч окончен 0:0
Замена
Жерон Симайс
Джанни Бруно
90'
Замена
Шелдон Бато
Дмитрий Ятченко
89'
85'
Замена
Дельвин Ндинга
Тарас Михалик
Замена
Адис Яхович
Сергей Корниленко
85'
74'
Замена
Алексей Миранчук
Александр Коломейцев
61'
Замена
Алан Касаев
Владислав Игнатьев

Прошлые матчи

30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1
Крылья Советов
1
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1
Локомотив
2
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2
Крылья Советов
2
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0
Локомотив
1
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3 : 2
Локомотив
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3
Локомотив
2
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0
Локомотив
3
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0
Крылья Советов
0
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2
Крылья Советов
0
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2
Крылья Советов
1
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2
Локомотив
2
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0
Локомотив
1
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2
Крылья Советов
0
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0
Крылья Советов
0
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1
Локомотив
0
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3
Крылья Советов
0
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2
Крылья Советов
1

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