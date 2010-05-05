Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
5 мая 2010, 15:30 МСК
5.05.2010, 15:30 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы