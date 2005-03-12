Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
12 марта 2005, -:- МСК
12.03.2005, -:- МСК
суббота
Составы