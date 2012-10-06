Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Григорян 62
Телес 72
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
6 окт. 2012, 18:00 МСК
6.10.2012, 18:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Телес
Бруно Телес
72'
72'
90
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
46
0
Концедалов
Алексей Концедалов
90
0
Стив
Стив
25
0
Себайос
Себайос
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Петров
Сергей Петров
90
0
Кабайеро
Кабайеро
90
0
Делькин
Артем Делькин
90
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
0
Голубев
Дмитрий Голубев
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Григорян
Роман Григорян
62'
0
Елисеев
Александр Елисеев