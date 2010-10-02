Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Самсонов 33
Цаллагов 41
Яковлев 74
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
2 окт. 2010, 15:15 МСК
2.10.2010, 15:15 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Ковба
Денис Ковба
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
41'
41'
90
0
Бобер
Антон Бобер
60
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
33'
33'
85
0
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
0
Хозин
Владимир Хозин
0
Ржевский
Владимир Ржевский
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Костяев
Дмитрий Костяев
0
Яковлев
Павел Яковлев
74'
0
Елич
Драган Елич