Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:4
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
12 марта 2002, -:- МСК
12.03.2002, -:- МСК
вторник
Составы