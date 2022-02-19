Кристал Пэлас - Челси: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
-:-

Кристал Пэлас - Челси: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
19 февр. 2022, 18:00 МСК
19.02.2022, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель

Прошлые матчи

10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Кристал Пэлас
1 : 4
Челси
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Кристал Пэлас
1
Челси
4
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
Челси
4 : 0
Кристал Пэлас
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
Челси
4
Кристал Пэлас
0
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Челси
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
Кристал Пэлас
2
Челси
3
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:30
Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:30
Челси
2
Кристал Пэлас
0
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 15:00
Кристал Пэлас
0
Челси
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Челси
3 : 1
Кристал Пэлас
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Челси
3
Кристал Пэлас
1
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
Челси
2
Кристал Пэлас
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Челси
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
2
Челси
1
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:30
Кристал Пэлас
0
Челси
1
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
0 : 3
Челси
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
0
Челси
3
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:30
Челси
1 : 0
Кристал Пэлас
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:30
Челси
1
Кристал Пэлас
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Челси
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
1
Челси
2
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Челси
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Челси
0
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Челси
2
Кристал Пэлас
1

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