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Кристал Пэлас VS Челси
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Кристал Пэлас - Челси: 19 февраля 2022 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
-:-
Кристал Пэлас - Челси: 19 февраля 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
19 февр. 2022, 18:00 МСК
19.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Прошлые матчи
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Кристал Пэлас
1 : 4
Челси
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Кристал Пэлас
1
Челси
4
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:30
Челси
4 : 0
Кристал Пэлас
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:30
Челси
4
Кристал Пэлас
0
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Челси
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Кристал Пэлас
2
Челси
3
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:30
Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:30
Челси
2
Кристал Пэлас
0
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0
Челси
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Челси
3 : 1
Кристал Пэлас
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Челси
3
Кристал Пэлас
1
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Челси
2
Кристал Пэлас
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Челси
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
2
Челси
1
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:30
Кристал Пэлас
0
Челси
1
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
0 : 3
Челси
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
0
Челси
3
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:30
Челси
1 : 0
Кристал Пэлас
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:30
Челси
1
Кристал Пэлас
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Челси
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1
Челси
2
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Челси
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Челси
0
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Челси
2
Кристал Пэлас
1
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
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30 мая, 02:24
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03 февраля, 22:20
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30 мая, 11:32
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