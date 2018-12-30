Кристал Пэлас - Челси: 30 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1

Кристал Пэлас - Челси: 30 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
Канте 51
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
30 дек. 2018, 15:00 МСК
30.12.2018, 15:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Составы

Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
-
6
Данн
Скотт Данн
-
2
Уорд
Джоэл Уорд
-
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
7
Майер
Макс Майер
-
14
Айю
Жордан Айю
-
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
-
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
7
Канте
Н'Голо Канте
51'
51'
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
44
Ампаду
Итан Ампаду
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
-
29
Мората
Альваро Мората
-

События

Матч окончен 0:1
51'
ГОЛ! 0:1
Н'Голо Канте
10'
Желтая карточка
Маркос Алонсо

Прошлые матчи

03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
Челси
4 : 0
Кристал Пэлас
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:30
Челси
4
Кристал Пэлас
0
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Челси
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:00
Кристал Пэлас
2
Челси
3
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:30
Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:30
Челси
2
Кристал Пэлас
0
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
30.12.2018 30 дек. 2018 вс 15:00
Кристал Пэлас
0
Челси
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Челси
3 : 1
Кристал Пэлас
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Челси
3
Кристал Пэлас
1
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
Челси
2
Кристал Пэлас
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Челси
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
2
Челси
1
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:30
Кристал Пэлас
0
Челси
1
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
0 : 3
Челси
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 16:30
Кристал Пэлас
0
Челси
3
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:30
Челси
1 : 0
Кристал Пэлас
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:30
Челси
1
Кристал Пэлас
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Челси
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
1
Челси
2
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Челси
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Челси
0
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Челси
2
Кристал Пэлас
1

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