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Кристал Пэлас VS Челси
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Кристал Пэлас - Челси: 30 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:1
Кристал Пэлас - Челси: 30 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
Канте 51
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
30 дек. 2018, 15:00 МСК
30.12.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
-
6
Данн
Скотт Данн
-
2
Уорд
Джоэл Уорд
-
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
7
Майер
Макс Майер
-
14
Айю
Жордан Айю
-
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
-
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
7
Канте
Н'Голо Канте
51'
51'
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
44
Ампаду
Итан Ампаду
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
-
29
Мората
Альваро Мората
-
События
Матч окончен 0:1
51'
ГОЛ! 0:1
Н'Голо Канте
10'
Желтая карточка
Маркос Алонсо
Прошлые матчи
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:30
Челси
4 : 0
Кристал Пэлас
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:30
Челси
4
Кристал Пэлас
0
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Челси
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:00
Кристал Пэлас
2
Челси
3
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:30
Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:30
Челси
2
Кристал Пэлас
0
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0
Челси
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Челси
3 : 1
Кристал Пэлас
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Челси
3
Кристал Пэлас
1
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Челси
2
Кристал Пэлас
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Челси
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
2
Челси
1
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
15:30
Кристал Пэлас
0
Челси
1
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
0 : 3
Челси
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
16:30
Кристал Пэлас
0
Челси
3
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Челси
1
Кристал Пэлас
2
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:30
Челси
1 : 0
Кристал Пэлас
03.05.2015
03 мая 2015
вс
15:30
Челси
1
Кристал Пэлас
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Челси
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1
Челси
2
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Челси
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Челси
0
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Челси
2
Кристал Пэлас
1
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Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
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Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
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18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
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18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
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03 февраля, 22:20
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