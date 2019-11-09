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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 52
Пулишич 79
2:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
9 нояб. 2019, 15:30 МСК
9.11.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
1
Кепа
Кепа
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
79'
79'
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
52'
52'
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
47
Гилмор
Билли Гилмор
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке