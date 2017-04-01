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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Фабрегас 5
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 9
Бентеке 11
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
1 апр. 2017, 17:00 МСК
1.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
74
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
59
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
5'
5'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
11
Педро
Педро
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
5
Зума
Курт Зума
22
Виллиан
Виллиан
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Кристал Пэлас
мин
7
Кабай
Йоан Кабай
90
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
46
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
60
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
11'
11'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
9'
9'
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
16
Ледли
Джо Ледли
26
Сако
Бакари Сако
25
Кайкай
Салли Кайкай