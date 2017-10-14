Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Аспиликуэта 11
Заха 45
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Бакайоко 18
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
14 окт. 2017, 17:00 МСК
14.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Данн
Скотт Данн
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
7
Кабай
Йоан Кабай
86
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
85
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
75
11
Заха
Вилфрид Заха
45'
45'
90
Запасные
30
Хенри
Дайон Хенри
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
25
Кайкай
Салли Кайкай
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
11'
11'
90
10
Азар
Эден Азар
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
65
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
18'
18'
90
15
Мозес
Виктор Мозес
40
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
57
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
11
Педро
Педро
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мусонда
Шарли Мусонда
36
Скотт
Кайл Скотт