Матч завершен
Челси
Лондон
Виллиан 25
Келли 32
2:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
ван Анхолт 90
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
10 марта 2018, 20:30 МСК
10.03.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
25'
25'
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
33
Эмерсон
Эмерсон
44
Ампаду
Итан Ампаду
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
9
Мората
Альваро Мората
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
32'
32'
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90'
90'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
9
Сорлот
Александр Сорлот
90
Запасные
12
Сахо
Мамаду Сахо
23
Суаре
Папе Суаре
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
11
Заха
Вилфрид Заха