Кельн - Фрайбург: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кельн
Кельн
Андерссон 50
1:4

Кельн - Фрайбург: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Петерсен 18
Демирович 20
Грифо 90
Шмид 90
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
9 мая 2021, 14:30 МСК
9.05.2021, 14:30 МСК
воскресенье
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Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
23
Хорн
Яннес Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
76
11
Кайнц
Флориан Кайнц
64
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
76
18
Дуда
Ондрей Дуда
90
31
Вольф
Мариус Вольф
46
9
Андерссон
Себастьян Андерссон
50'
50'
64
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
2
Шмитц
Бенно Шмитц
-
22
Мере
Хорхе Мере
-
8
Якобс
Исмаил Якобс
44
13
Майер
Макс Майер
14
21
Озкан
Салих Озкан
14
20
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
-
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
26
29
Тильманн
Ян Тильманн
26
Тренерский состав
Маркус Гиздол
Фрайбург
мин
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
84
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
17
Кеблер
Лукас Кеблер
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
90'
90'
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
36
Кайтель
Янник Кайтель
66
22
Салаи
Роланд Салаи
58
18
Петерсен
Нильс Петерсен
18'
18'
66
11
Демирович
Эрмедин Демирович
20'
20'
57
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
6
7
Шмид
Джонатан Шмид
90'
32
19
Хаберер
Яник Хаберер
24
8
Сантамария
Батист Сантамария
24
14
Тиль
Гус Тиль
-
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
29
Чон
У Ен Чон
-
9
Хелер
Лукас Хелер
33
Тренерский состав
Кристиан Штрайх

События

Матч окончен 1:4
90'
ГОЛ! 1:4
Джонатан Шмид
90'
ГОЛ! 1:3
Винченцо Грифо
84'
Замена
Кевен Шлоттербек
Мануэль Гульде
81'
Желтая карточка
Филипп Линхарт
Замена
Макс Майер
Эйе Скири
76'
Замена
Салих Озкан
Кингсли Эхизибуе
76'
66'
Замена
Батист Сантамария
Янник Кайтель
66'
Замена
Яник Хаберер
Нильс Петерсен
Замена
Ян Тильманн
Флориан Кайнц
64'
Замена
Доминик Дрекслер
Себастьян Андерссон
64'
ПРОМАХ!
Ондрей Дуда
п
58'
Замена
Джонатан Шмид
Роланд Салаи
57'
Замена
Лукас Хелер
Эрмедин Демирович
ГОЛ! 1:2
Себастьян Андерссон
50'
Желтая карточка
Себастьян Андерссон
47'
Замена
Исмаил Якобс
Мариус Вольф
46'
Конец первого тайма (0:2)
41'
Желтая карточка
Эрмедин Демирович
Желтая карточка
Мариус Вольф
37'
20'
ГОЛ! 0:2
Эрмедин Демирович
18'
ГОЛ! 0:1
Нильс Петерсен
Начало матча

Прошлые матчи

09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:30
Кельн
1 : 4
Фрайбург
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:30
Кельн
1
Фрайбург
4
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Фрайбург
5 : 0
Кельн
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Фрайбург
5
Кельн
0
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
4
Фрайбург
0
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Кельн
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Фрайбург
1
Кельн
2
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 16:30
Фрайбург
3
Кельн
2
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 15:30
Кельн
3 : 4
Фрайбург
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 15:30
Кельн
3
Фрайбург
4
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 19:30
Фрайбург
2 : 1
Кельн
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 19:30
Фрайбург
2
Кельн
1
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:30
Кельн
3 : 0
Фрайбург
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:30
Кельн
3
Фрайбург
0
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Фрайбург
1 : 0
Кельн
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Фрайбург
1
Кельн
0
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
Фрайбург
2 : 1
Кельн
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:30
Фрайбург
2
Кельн
1
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:30
Кельн
0 : 1
Фрайбург
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:30
Кельн
0
Фрайбург
1
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Фрайбург
4 : 1
Кельн
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Фрайбург
4
Кельн
1
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Кельн
4
Фрайбург
0
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Фрайбург
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 17:30
Кельн
1
Фрайбург
0
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 16:30
Фрайбург
3 : 2
Кельн
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 16:30
Фрайбург
3
Кельн
2
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Кельн
2 : 2
Фрайбург
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Кельн
2
Фрайбург
2
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Фрайбург
0 : 0
Кельн
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Фрайбург
0
Кельн
0

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