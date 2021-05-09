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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 1:4
90'
ГОЛ! 1:4
90'
ГОЛ! 1:3
84'
Замена
81'
Желтая карточка
Замена
76'
Замена
76'
66'
Замена
66'
Замена
Замена
64'
64'
ПРОМАХ!
п
58'
Замена
57'
Замена
ГОЛ! 1:2
50'
Желтая карточка
47'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:2)
41'
Желтая карточка
Желтая карточка
37'
20'
ГОЛ! 0:2
18'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
19 мая 2020, 01:01
16 ноября 2020, 19:59
01 ноября 2020, 15:40
03 сентября 2020, 20:09
30 июля 2020, 10:17
20 июня 2020, 16:01
01 мая 2020, 22:43
22 октября 2019, 19:23