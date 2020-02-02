Матч завершен
Кельн
Кельн
Борнаув 29
Кордоба 55
Якобс 90
Эхизибуе 90
4:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
2 февр. 2020, 17:30 МСК
2.02.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90'
90'
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
46
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
29'
29'
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90'
90'
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
89
23
Ут
Марк Ут
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
55'
55'
81
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
37
Ляйстнер
Тони Ляйстнер
6
Хегер
Марко Хегер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
27
Модест
Антони Модест
9
Теродде
Симон Теродде
29
Тильманн
Ян Тильманн
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
25
Кох
Робин Кох
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
68
19
Хаберер
Яник Хаберер
46
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
3
Линхарт
Филипп Линхарт
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
6
Абраши
Амир Абраши
22
Салаи
Роланд Салаи
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
21
Боррелло
Брендон Боррелло