Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Муйджа 36
Геде 55
Калиджиури 86
Фрайс 90
4:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Подольски 49
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
58
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
36'
36'
70
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
86'
86'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
55'
55'
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90'
90'
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Путило
Антон Путило
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
83
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
68
0
Подольски
Лукас Подольски
49'
49'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
46
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
0
Роши
Одисе Роши
0
Новакович
Миливойе Новакович
0
Ишак
Микаэль Ишак