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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Клеменс 20
Подольски 60
Клеменс 65
Подольски 73
4:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
10 дек. 2011, 17:30 МСК
10.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
78
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
70
0
Подольски
Лукас Подольски
60'
73'
60', 73'
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
20'
65'
20', 65'
78
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Матушик
Адам Матушик
0
Роши
Одисе Роши
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Бучер
Хайко Бучер
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Путило
Антон Путило
85
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
63
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Ферати
Бег Ферати
0
Абдессадки
Ясин Абдессадки
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Дембеле
Гарра Дембеле