Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Чикош 40
1:2
Матч завершен
Кельн
Кельн
Модест 52
Скири 90
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
31 авг. 2019, 16:30 МСК
31.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
21
Боррелло
Брендон Боррелло
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
23
Хайнц
Доминик Хайнц
8
Франтц
Майк Франтц
6
Абраши
Амир Абраши
19
Хаберер
Яник Хаберер
22
Салаи
Роланд Салаи
29
Чон
У Ен Чон
32
Темпельман
Лино Темпельман
9
Хелер
Лукас Хелер
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
40'
40'
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90'
90'
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
27
Модест
Антони Модест
52'
52'
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
35
Бадер
Маттиас Бадер
30
Кайнц
Флориан Кайнц
21
Косьелло
Венсан Косьелло
9
Теродде
Симон Теродде