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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 4
Зюле 44
Бек 61
3:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
1 февр. 2014, 17:30 МСК
1.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
87
0
Бек
Андреас Бек
61'
61'
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
90
0
Зюле
Никлас Зюле
44'
44'
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
86
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
4'
4'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Модест
Антони Модест
0
Шипплок
Свен Шипплок
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Боуи
Уасим Боуи
73
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Лам
Жи Гин Лам
90
0
Зуа
Жак Зуа
90
0
Джон
Ола Джон
58
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Собич
Лассе Собич
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Ирачек
Петр Ирачек